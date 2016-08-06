Рио-2016: Украинка Степанюк не смогла пройти квалификацию в плавании

Украинская пловчиха Дарья Степанюк не смогла пробиться в полуфинал олимпийских соревнований в дисциплине 100 метров баттерфляем.

В своем заплыве 26-летняя харьковчанка финишировала второй, но время, показанное ею - 1:00.81 - не позволило ей побороться за место в следующем этапе соревнований.

В полуфинал прошли 16 лучших пловцов, Степанюк заняла 34-е место.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 украинка также выступит в своей коронной дисциплине - 50 метров вольным стилем. Квалификация этих соревнований пройдет 12 августа.

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