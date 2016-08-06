Рио-2016: Украинцы не смогли пробиться в финал соревнований по стрельбе

20:49, 06 августа 2016
Рио-2016
344

Олег Омельчук и Павел Коростылев покинули турнир по итогам квалификации.

Омельчук занял 14-е место в квалификации / issf-sports.org

Украинцы Олег Омельчук и Павел Коростылев прекратили участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 м) по итогам квалификации.

Согласно регламента, в финал соревнований попадают восемь лучших спортсменов квалификации. Омельчук занял 14-е место, а Коростылев - 35-е.

Как сообщал УНИАН, ранее украинка Наталья Кальныш также не смогла пробиться в финал соревнований среди стрелков для женщин. Украинка заняла девятое место в квалификации.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter