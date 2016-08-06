Полиция провела контролируемый взрыв возле велотрассы в Рио

20:25, 06 августа 2016
Рио-2016
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Бразильская полиция произвела контролируемый взрыв близ финиша шоссейной мужской групповой гонки на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

REUTERS

Об это сообщает Reuters.

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Ни о какой панике или жертвах речь не идет: велосипедисты продолжают свою гонку, а за трибуной для прессы пока что еще работают саперы.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе возле главного стадиона Олимпийских игр.

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