Полиция провела контролируемый взрыв возле велотрассы в Рио
20:25, 06 августа 2016Рио-2016
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Бразильская полиция произвела контролируемый взрыв близ финиша шоссейной мужской групповой гонки на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
REUTERS
Об это сообщает Reuters.
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Ни о какой панике или жертвах речь не идет: велосипедисты продолжают свою гонку, а за трибуной для прессы пока что еще работают саперы.
Напомним, ранее сообщалось о стрельбе возле главного стадиона Олимпийских игр.
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