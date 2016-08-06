СМИ: Возле стадиона "Маракана" в Рио раздается стрельба
20:07, 06 августа 2016Рио-2016
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Возле главного стадиона Олимпиады-2016 слышны звуки стрельбы, на месте работает полиция.
REUTERS
Об этом сообщает Sovsport.
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Бандиты атаковали поезд между официальным отелем Игр «Ибис» и стадионом «Маракана».
Уточняется, что это станция наземного метро, в трех станциях от самого стадиона.
На данный момент полицейские не разрешают журналистам передвигаться.
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