СМИ: Возле стадиона "Маракана" в Рио раздается стрельба

Возле главного стадиона Олимпиады-2016 слышны звуки стрельбы, на месте работает полиция.

Об этом сообщает Sovsport. Читайте такжеНа церемонии открытия Олимпиады Украине вернули Крым Бандиты атаковали поезд между официальным отелем Игр «Ибис» и стадионом «Маракана». Уточняется, что это станция наземного метро, в трех станциях от самого стадиона. На данный момент полицейские не разрешают журналистам передвигаться.

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