СМИ: Возле стадиона "Маракана" в Рио раздается стрельба

20:07, 06 августа 2016
Рио-2016
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Возле главного стадиона Олимпиады-2016 слышны звуки стрельбы, на месте работает полиция.

REUTERS

Об этом сообщает Sovsport.

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Бандиты атаковали поезд между официальным отелем Игр «Ибис» и стадионом «Маракана». 

Уточняется, что это станция наземного метро, в трех станциях от самого стадиона.

На данный момент полицейские не разрешают журналистам передвигаться.

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