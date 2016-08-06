Рио-2016: женская сборная Украины выиграла квалификацию соревнований по академической гребле
19:51, 06 августа 2016Рио-2016
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Украинки Дарина Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Нимченко стали лучшими во время квалификационного заезда.
Reuters
Женская сборная Украины по академической гребле завоевала место в финале А соревнований среди парных четверок.
В квалификационном заезде украинская команда заняла первое место, которое позволило ей попасть в решающий заезд. Позади украинок остались Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)сборные Австралии, Нидерландов и Китая.
В экипаж сборной Украины входят Дарина Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова и Евгения Нимченко.
Финал соревнований состоится 10 августа.
Как сообщал УНИАН, мужская сборная Украины по академической гребле также пробилась в финал соревнований.
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