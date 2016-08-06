Рио-2016: мужская сборная Украины по академической гребле квалифицировалась в финал соревнований
19:21, 06 августа 2016Рио-2016
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Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока и Иван Довгодько добыли для Украине место в финале А.
sport-xl.org
Мужская сборная Украины по академической гребле завоевала место в финале А соревнований среди парных четверок.
В квалификационном заезде украинская команда заняла второе место, которое позволило ей попасть в решающий заезд. Время заезда - 5:52.90.
В экипаж сборной Украины входят Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока и Иван Довгодько. Эта четверка является чемпионами мира по академической гребле 2014 года.
Финал соревнований состоится 10 августа.
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