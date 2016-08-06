Рио-2016: Украинская теннисистка Цуренко снялась с соревнований
Одной украинской спортсменкой на Олимпиаде стало меньше.
Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает официальный Twitter Рио-2016.
Сегодня в 17:00 по киевскому времени она должна была провести поединок Читайте такжеВидеоблог Rio2016: перед церемонией открытия Олимпийских игрпервого раунда против француженки Кристины Младенович. Однако в последний момент Цуренко отказалась от выступления в одиночном разряде.
Возможно, причиной решения украинки стала ее травма колена, которая беспокоила теннисистку последние несколько месяцев.
На олимпийском турнире Цуренко заменила сербка Александра Крунич.
Напомним, кроме Цуренко в женском олимпийском турнире сегодня выступит Элина Свитолина, ее соперница - немка Андреа Петкович.