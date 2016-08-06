Рио-2016: Украинская теннисистка Цуренко снялась с соревнований

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает официальный Twitter Рио-2016.

Сегодня в 17:00 по киевскому времени она должна была провести поединок Читайте такжеВидеоблог Rio2016: перед церемонией открытия Олимпийских игрпервого раунда против француженки Кристины Младенович. Однако в последний момент Цуренко отказалась от выступления в одиночном разряде.

Возможно, причиной решения украинки стала ее травма колена, которая беспокоила теннисистку последние несколько месяцев.

На олимпийском турнире Цуренко заменила сербка Александра Крунич.

Напомним, кроме Цуренко в женском олимпийском турнире сегодня выступит Элина Свитолина, ее соперница - немка Андреа Петкович.