Украинская легкоатлетка Брызгина заявила, что стала жертвой российских пропагандистов: "Жалею, что повелись на это"

Спортсменка рассказала в интервью ТСН, что журналисты все перекрутили.

"Мне бы хотелось, чтобы этого всего не было. Долгий перелет очень. Даже не знали, что будем вместе лететь(с российскими спортсменами - УНИАН) и не придавали никакого значения этому", - говорит Брызгина.

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По ее словам, журналисты ходили с камерой постоянно, пытались снимать: "своих, наших, мы не обращали на это внимания. И потом начали по одному наших дергать. Мы как-то не придали этому значения, решили пару слов сказать. Потом уже, когда этот репортаж нам начали бросать, мол "Вам не стыдно?" - мы не могли понять, что такое", - рассказывает спортсменка.

"Посмотрели репортаж - ужас! Все извратили. Говорили одно, половину было несказано, за кадром начали говорить какие-то моменты. Очень некрасиво и неприятно это получилось. Мы решили высказать свое мнение относительно "чистых" атлетов, которые не едут на Олимпийские игры. Нам жаль по-человечески. Вот так было сказано. Они все сделали по-другому. Что нас обвиняют в каком-то непатриотизме", - говорит Брызгина.

Спортсменка отметила, что Олимпиада еще не началась, а такие маленькие скандалы уже. "И люди, которые остались в Украине переживать за нас и болеть, наверное, по-другому на нас смотрят после этого репортажа", - считает она.

Спортсменке неприятно, что так сделали российские СМИ: "Мы хотели поддержать немножко. Никакие политические моменты не хотели поднимать. Наверное, зря. Жалею, что повелись на это. Действительно, долго летели, устали все. Наверное, потеряли бдительность и не поняли, что лучше не вестить на это, и не давать даже маленькие комментарии".

"Я жалею, что дала интервью этому каналу. Больше таких ошибок не допущу. Хотелось бы, чтобы болельщики переживали за нас, мы будем в свою очередь сильно стараться, хорошо выступать, как можно больше медалей завоевать", - поделилась Брызгина.

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"Мы гордо носим наши цвета, потому что мы - патриоты и болеем за нашу страну. Хотим, чтобы здесь как можно чаще поднимался наш флаг и играл наш гимн", -подытожила спортсменка.