Рио-2016: Украина сегодня осталась без медалей в фехтовании

Украинки Яна Шемякина и Елена Кривицкая не смогли преодолеть барьер 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию среди саблисток.

Шемякина уступила японке Назоми Сато со счетом 8:11, а Елена Кривицкая - француженке Лорен Ремьи - 7:9.

Ранее, в первом раунде соревнований, Шемякина со счетом 14:13 обыграла американку Кортни Хёрли. Кривицкая оказалась более ловкой, чем представительница Южной Кореи Син А Рам - 15:14.

Вместе с тем, третья украинская саблистка на соревновании Ксения Пантелеева в поединке 1/16 финала уступила эстонке Ирине Эмбрих - 3:15.

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