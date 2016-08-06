На церемонии открытия Олимпиады Украине вернули Крым

Соответствующие скриншоты опубликовало Flash Crimea.

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Отмечается, что во время прохождения по стадиону "Маракана" олимпийской сборной России на телекартинке была показана карта Российской Федерации без оккупированного Крыма. Когда же на стадион вышла украинская сборная, карта Украины была продемонстрирована с полуостровом в ее составе.

Судя по логотипу в верхнем правом углу экрана, данную трансляцию вел американский телеканал NBC, обладающий правами на трансляцию Игр на территории США.

Напомним, в пятницу, 5 августа, состоялась церемония открытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.