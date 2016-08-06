Рио-2016: украинская дзюдоистка Черняк покинула соревнования после 1/8 финала
17:42, 06 августа 2016Рио-2016
2713обновлено
Украинская спортсменка уступила представительнице Венгрии Еве Черновицки.
Черняк хочет побороться за медали / intjudo.eu
Украинская дзюдоистка Марина Черняк не смогла пробиться в четвертьфинал олимпийских соревнований по дзюдо в категории до 48 кг.
В поединке 1/16 финала она одолела представительницу Израиля Ширу Ришони, но на следующем этапе уступила венгерке Еве Черновицки.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)
Отметим, что 28-летняя Марина Черняк является уроженкой Запорожской области. Она бронзовая призерка Универсиады-2013, которая состоялась в Казани. На Олимпийских играх дзюдоистка участвует впервые.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter