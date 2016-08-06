Сборная Великобритании заявила о пропаже в Рио сумок с экипировкой

16:27, 06 августа 2016
Рио-2016
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У сборной Великобритании в Олимпийской деревне Рио пропали девять сумок с экипировкой и одеждой

REUTERS

Об этом сообщает The Guardian.

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В некоторых сумках находилась форма британских пловцов. 

Отмечается, что у команды осталась запасная экипировка.

Всего у британцев было порядка трех тысяч сумок.

Напомним, ранее в МИД рассказали, как уберечь себя в криминогенном Рио.

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