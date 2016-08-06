Видеоблог Rio2016: перед церемонией открытия Олимпийских игр

Как отмечает наш спецкорр, перед церемонией возле стадиона собралась большая очередь журналистов, которым посчастливилось увидеть и запечатлеть церемонию. Рядом расположены обычные жилые дома, жители которых могут почувствовать атмосферу праздника, не выходя из квартиры. Возле стадиона обеспечены повышенные меры безопасности.

Побывал УНИАН и на церемония открытия Олимпийских игр-2016. Организаторы и режиссеры подготовили замечательное шоу. Открыли праздник душевными номерами и исполнением гимна Бразилии. Ну а наиболее ожидаемым для нас был парадный проход украинской сборной во время церемонии.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.