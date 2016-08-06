"Город беспокойства": в МИД рассказали, как уберечь себя в криминогенном Рио

Это касается не только преступлений против личной собственности, но также и правонарушений, связанных с насилием, включая растущие в последнее время случаи похищения людей, сообщает пресс-служба МИД.

Распространенными являются нападения на торговые точки, заведения общественного питания, автозаправки, частные дома, а также угоны автотранспорта и другие.

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Для иностранцев значительную опасность представляют кражи, уличные ограбления и преступления типа „молниеносного” похищения людей. В местах массового скопления людей действуют карманные воры. Среди преступников могут быть как мужчины, так и женщины и даже дети. Грабители обычно вооружены и могут открыть огонь без предупреждения.

Находясь в Бразилии, гражданам Украины следует воздержаться от посещения отдаленных кварталов городов (так называемых «фавел»), которые считаются территориями повышенного риска и фактически не контролируются местной полицией.

Как отмечает МИД, гражданам Украины необходимо соблюдать усиленные меры личной безопасности и максимально ограничить передвижение в общественных местах во второй половине дня и в темное время суток. Необходимо также избегать мест проведения акций протеста и массового скопления людей, прежде всего, вблизи административных зданий и зданий органов власти.

"Если собираетесь посетить туристические места, то документы оставляйте в сейфе в отеле, берите с собой только необходимое количество денег. На пляже вам хватит 100 реалов, для того чтобы купить прохладительные напитки, оплатить лежаки, зонтики и тому подобное. Старайтесь иметь при себе мелкие купюры, чтобы не привлекать к себе внимание. Наиболее безопасным способом расчета в других местах есть банковская карточка", - говорится в сообщении.

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"В случае нападения отдайте все, что имеете. Не пытайтесь вступить в драку или спорить, потому что грабители часто используют оружие без колебаний. Помните, что если вас обокрали, включая личные вещи и документы, вы должны обратиться в ближайшее отделение полиции и составить протокол о краже. Полиция поможет вам установить контакт с консульством", - добавили в МИД.

Специализированное управление туристической полиции г.Сан-Паулу (DEATUR): (11) 3120-4417, в г. Рио-де-Жанейро: (21) 2332-2924/2885.

Контактные данные консульских сотрудников в г. Бразилиа: (61) 3365-1457 и 98363-0222, в г. Сан-Паулу: (11) 4371-9450 и 97467-0087, в г. Рио-де-Жанейро: (21) 96886-1725.

Для осуществления междугородних телефонных разговоров в Бразилии необходимо набирать 0 + код оператора (наиболее употребимые коды операторов 14 или 21) + код города + номер телефона. В случае международных звонков - 00 + код оператора (14 или 21) + код страны + код города + номер телефона.

Другие полезные телефоны: Военная полиция (в случаях угрозы жизни, ограбления и тому подобное) - 190, Скорая помощь - 192, Пожарно-спасательная служба (в случае несчастных случаев) - 193, Дорожная полиция штата - 198.