Быстрейший человек мира Болт не пошел на церемонию открытия Олимпиады из-за лени

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт признался, что не пошел на церемонию открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро из-за лени. Об этом сообщает Telegraph Sport.

"Похоже, вся команда уехала. Сегодня мне очень лениво, никаких движений», – написал Болт в Snapchat.

Также существует версия, что Болт не захотел присутствовать на открытии Читайте такжеЛегенды, звезды, личности: топ-20 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде из-за того, что ему оказывают слишком много внимания другие спортсмены.

Усейн Болт был знаменосцем сборной Ямайки на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Игры в Рио станут для него третьими в карьере, ранее Болт завоевал шесть золотых медалей Олимпиады.

На Олимпиаде-2016 ямаец будет соревноваться в трех дисциплинах - 100 метров, 200 метров и 4x100 метров. Первый старт для него пройдет 13 августа.

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