Сборная Украины в Рио: календарь первого дня соревнований
Украинские спортсмены сегодня будут сражаться за семь золотых медалей.
Сегодня сборная Украины начнет борьбе за медали Олимпийских игр в Рио-де-жанейро. В первый день Игр украинские спортсмены сразятся за семь медалей в шести видах спорта.
Календарь медальных выступлений (время киевское):
Стрельба, женщины
Дисциплина: пневматическая винтовка, 10 метров;
Участница: Наталья Кальныш;
Начало соревнований: 14:30, финал - 16:30.
Стрельба, мужчины
Дисциплина: пистолет, 10 метров;
Участники: Олег Омельчук, Павел Коростылев;
Начало соревнования: 16:30, финал - 21:30.
Велоспорт, мужчины
Дисциплина: групповая шоссейная гонка;
Участники: Андрей Гривко, Денис Костюк, Марк Падун;
Начало гонки - 15:30.
Дзюдо, женщины
Вес: 48 кг
Участница: Марина Черняк
Начало соревнований: 16:00.
Фехтование, женщины
Дисциплина: сабля, индивидуальные соревнования
Участницы: Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева
Начало турнира - 16:15, финал - 23:45.
Плавание, женщины
Дисциплина: 100 метров, баттерфляй
Участница: Дарья Степанюк
Начало заплывов - 19:28.
Тяжелая атлетика, женщины
Вес: 48 кг;
Участница: Юлия Паратова;
Начало соревнований - 01:00.
Немедальные соревнования (время киевское)
Академическая гребля, мужчины
Дисциплина: одиночные соревнования;
Участники: Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько;
Начало квалификации: 18:40.
Академическая гребля, женщины
Дисциплина: одиночные соревнования;
Участницы: Дарина Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова, Евгения Нимченко;
Начало квалификации - 18:50.
Теннис, мужчины
Одиночный разряд, 1/32 финала;
Илья Марченко - Андреас Сеппи;
Начало матча - около 21:00.
Теннис, женщины
Одиночный разряд, 1/32 финала
Леся Цуренко - Кристина Младенович (начало - 17:00)
Элина Свитолина - Андреа Петкович (начало - около 21:00).
Спортивная гимнастика, мужчины
Дисциплины: вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина;
Участники: Владислав Грико, Максим Семянкив, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Андрей Сеничкин.
Начало: 00:30.
Настольный теннис, женщины
2-й раунд
Участница: Татьяна Биленко.
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.