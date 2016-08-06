Сборная Украины в Рио: календарь первого дня соревнований

Сегодня сборная Украины начнет борьбе за медали Олимпийских игр в Рио-де-жанейро. В первый день Игр украинские спортсмены сразятся за семь медалей в шести видах спорта.

Календарь медальных выступлений (время киевское):

Стрельба, женщины

Дисциплина: пневматическая винтовка, 10 метров;

Участница: Наталья Кальныш;

Начало соревнований: 14:30, финал - 16:30.

Стрельба, мужчины

Дисциплина: пистолет, 10 метров;

Участники: Олег Омельчук, Павел Коростылев;

Начало соревнования: 16:30, финал - 21:30.

Велоспорт, мужчины

Дисциплина: групповая шоссейная гонка;

Участники: Андрей Гривко, Денис Костюк, Марк Падун;

Начало гонки - 15:30.

Дзюдо, женщины

Вес: 48 кг

Участница: Марина Черняк

Начало соревнований: 16:00.

Фехтование, женщины

Дисциплина: сабля, индивидуальные соревнования

Участницы: Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева

Начало турнира - 16:15, финал - 23:45.

Плавание, женщины

Дисциплина: 100 метров, баттерфляй

Участница: Дарья Степанюк

Начало заплывов - 19:28.

Тяжелая атлетика, женщины

Вес: 48 кг;

Участница: Юлия Паратова;

Начало соревнований - 01:00.

Немедальные соревнования (время киевское)

Академическая гребля, мужчины

Дисциплина: одиночные соревнования;

Участники: Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько;

Начало квалификации: 18:40.

Академическая гребля, женщины

Дисциплина: одиночные соревнования;

Участницы: Дарина Верхогляд, Елена Буряк, Анастасия Коженкова, Евгения Нимченко;

Начало квалификации - 18:50.

Теннис, мужчины

Одиночный разряд, 1/32 финала;

Илья Марченко - Андреас Сеппи;

Начало матча - около 21:00.

Теннис, женщины

Одиночный разряд, 1/32 финала

Леся Цуренко - Кристина Младенович (начало - 17:00)

Элина Свитолина - Андреа Петкович (начало - около 21:00).

Спортивная гимнастика, мужчины

Дисциплины: вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина;

Участники: Владислав Грико, Максим Семянкив, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Андрей Сеничкин.

Начало: 00:30.

Настольный теннис, женщины

2-й раунд

Участница: Татьяна Биленко.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.