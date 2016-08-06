Старт сделан: как сборная Украины прошла на церемонии открытия Олимпиады-2016 (фото, видео)
12:10, 06 августа 2016Рио-2016
2713
Национальная олимпийская сборная Украины в ходе торжественной церемонии открытия Олимпиады в Рио наряду с другими командами приняла участие в торжественном параде стран-участниц Игр.
REUTERS
Шествие команд проходило по португальскому алфавиту, поэтому Олимпийская сборная Украины вышла на стадион 195-й из 207 стран-участниц.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)
Знаменосцем украинской команды стал стрелок Николай Мильчев, который выступает на Олимпийских играх уже 30 лет.
Отметим, Украину на Олимпиаде в Рио представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.
Как сообщал УНИАН, официально ХХХІ Летние олимпийские игры в Рио стартовали 5 августа с торжественной церемонии, и продлятся они до 21 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter