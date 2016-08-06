Старт сделан: как сборная Украины прошла на церемонии открытия Олимпиады-2016 (фото, видео)

Шествие команд проходило по португальскому алфавиту, поэтому Олимпийская сборная Украины вышла на стадион 195-й из 207 стран-участниц.

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Знаменосцем украинской команды стал стрелок Николай Мильчев, который выступает на Олимпийских играх уже 30 лет.

Отметим, Украину на Олимпиаде в Рио представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Как сообщал УНИАН, официально ХХХІ Летние олимпийские игры в Рио стартовали 5 августа с торжественной церемонии, и продлятся они до 21 августа.