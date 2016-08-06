Видеоблог Rio2016: самые популярные страшилки для СМИ

Как отмечает наш "агент" в Бразилии, Рио - чудесный город, где хорошо и спокойно, однако это можно сказать лишь о территории олимпийских объектов. О других частях города ходят страшные легенды.

Читайте такжеТоржественная церемония открытия Олимпиады в Рио: факты, фото, видео

Главными источниками этих страшилок являются фотографы. Они рассказывают о возможных ограблениях, избиениях и других неприятностях, которые могут коснуться работников СМИ.

В целом же, Рио выглядит весьма дружески настроенным, и есть надежда, что с официальным началом Олимпиады ситуация с безопасностью станет лучше.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.