На Олимпиаде в Рио уже зафиксированы первые случаи применения допинга
Позитивными оказались допинг-пробы участницы олимпийской сборной Греции по плаванию и тяжелоатлета из сборной Кипра, из-за чего спортсмены не смогли принять участие в церемонии открытия Игр.
Как сообщает Deutsche welle со ссылкой на агентство dpa, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро еще до официальной церемонии открытия уже зафиксированы два первых случая использования допинга.
Сообщается, что спортсмены уже исключены из состава олимпийских команд своих стран. Греческой спортсменке предложено покинуть Олимпийскую деревню и отправиться домой, не принимая участия в церемонии открытия состязаний. Такая же судьба ждет и кипрского штангиста.
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Кроме того, тесты показали наличие допинга в пробах одного из членов паралимпийской сборной Греции.
Как сообщал УНИАН, в бразильском Рио-де-Жанейро поздно вечером 5 августа наконец состоялась торжественная церемония открытия XXXI летних Олимпийских Игр 2016 года. Как это было - читайте в подробном обзоре УНИАН.