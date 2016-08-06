Торжественная церемония открытия Олимпиады в Рио: факты, фото, видео

Учитывая разницу во времени в шесть часов, для украинцев торжественная церемония открытия Олимпиады в Рио началась только в 2:00 уже 6 августа.

Церемония на стадионе "Маракана" в Рио началась с традиционного шоу, в котором были задействованы 35 тысяч человек, 12 школ самбы и более 5,5 тысячи костюмов. В церемонии также принимали участие 11 000 спортсменов со всего мира.

За ярким шоу наблюдали почти 80 тысяч человек на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, а также около 3 миллиардов телезрителей по всему миру.

Бразилия, как родина знаменитых карнавалов, безусловно, порадовала зрителей ярким шоу. Здесь было и яркое световое шоу, и зажигательные танцевальные номера, и удивительные акробатические постановки, многое другое.

Далее последовал торжественный парад команд всех стран стран-участниц Олимпиады. Шествие стран-участниц проходило по португальскому алфавиту, потому Олимпийская сборная Украины вышла на стадион 195-й из 207 стран-участниц.

Знаменосцем украинской команды стал стрелок Николай Мильчев, которые выступает на Олимпийских играх уже 30 лет.

Ну а открывала парад сборная Греция, где были основаны Олимпийские игры, а закрывали - хозяева Игр бразильцы. Кроме того, в олимпиаде впервые принимает участие сборная команда беженцев.

Также во время церемонии с заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он отметил, что Олимпиада является прекрасным катализатором для инфраструктурного развития городов.

Вся церемония заняла около 3,5 часов, а в конце исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер объявил XXXI Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро официально открытыми.

После этого знаменитые бразильские спортсмены вынесли на стадион "Маракана" олимпийский флаг, а детский хор исполнил гимн Олимпиады.

Кроме того, эстафета Олимпийского огня, которая стартовала в Греции еще в апреле, наконец добралась на главный стадион Игр в Рио во время церемонии открытия, где с помощью факела огонь был зажжен в специальной чаше на стадионе. Честь зажечь олимпийский огонь выпала бронзовому призеру Олимпийских игр 2004 года в Афинах бразильскому марафонцу Вандерлею Кордейру. Олимпийский огонь будет гореть здесь до закрытия Олимпиады.

Как сообщал УНИАН, Летние олимпийские игры-2016 официально стартуют в Рио-де-Жанейро уже 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Однако первые соревнования на Олимпийских играх-2016 начались еще 3 августа – с футбольного матча между женскими сборными Швеции и ЮАР.

УНИАН, безусловно, не мог остаться в стороне от самого важного спортивного события года в мире, и подготовил для своих читателей специальный проект к Рио.

Кроме того, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.