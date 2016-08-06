Марафонец Кордейру зажег огонь Олимпийских игр в Рио
05:53, 06 августа 2016Рио-2016
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Бразильский спортсмен заменил в роли "зажигателя" Олимпиады легендарного футболиста Пеле.
Reuters
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах бразильский марафонец Вандерлей Кордейру зажег олимпийский огонь на церемонии открытия Игр-2016.
Также участие в процедуре принял знаменитый теннисист Густаво Куэртен.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Кордейру заменил в этой роли легендарного бразильского футболиста Пеле, который не смог принять участие в церемонии по состоянию здоровья.
Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, в которой приняла участие сборная Украины.
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