Марафонец Кордейру зажег огонь Олимпийских игр в Рио

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах бразильский марафонец Вандерлей Кордейру зажег олимпийский огонь на церемонии открытия Игр-2016.

Также участие в процедуре принял знаменитый теннисист Густаво Куэртен.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Кордейру заменил в этой роли легендарного бразильского футболиста Пеле, который не смог принять участие в церемонии по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась церемония открытия Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, в которой приняла участие сборная Украины.