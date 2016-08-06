И. о. президента Бразилии объявил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро открытыми

Исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер объявил XXXI Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро открытыми.

После этого знаменитые бразильские спортсмены вынесли на стадион "Маракана" олимпийский флаг, а детский хор исполнил гимн Олимпиады.

Перед официальным открытием Игр с заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он отметил, что Олимпиада является прекрасным катализатором для инфраструктурного развития городов.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)"Добро пожаловать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро! Это момент большой гордости. Впервые в истории Игры пройдут в Южной Америке и будут транслироваться на всю планету. Власти Бразилии и жители всей планеты могут гордиться этим. То, чего Бразилия достигла за последние семь лет - невероятно. Олимпиада играет роль прекрасного катализатора, вы превратили Рио в современный мегаполис и сделали его еще красивее. Мы восхищаемся вами еще больше, потому что этого удалось добиться в тяжелое время для Бразилии. Мы верили в вас!"

Кроме того, Бах подчеркнул, что впервые на Олимпиаде присутствует сборная беженцев.

"Мы живем в мире, где есть кризис, недоверие, неуверенность. Наш олимпийский ответ таков: 10 тысяч лучших в мире спортсменов соревнуются один с другим, но живут в одной олимпийской деревне, делят еду и свои эмоции.

Мы живем в мире, где эгоизм набирает силу, а некоторые люди хотят смотреть свысока на других. На это мы отвечаем: в духе олимпийской солидарности мы встречаем на Олимпиаде сборную беженцев. Вы должны были бежать из дома из-за насильства или голода. Вас выжили, но теперь вы своими умениями и талантом вносите большой вклад в развитие общества".

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью проходит открытие Олимпиады-2016. Во время церемонии прошло масштабное шоу-представление и парад наций.