Сборная Украины приняла участие в параде наций на открытии Олимпиады-2016 в Рио

Сборная Украины вышла на парад наций, который проходит на стадионе "Маракана" во время церемонии открытия Олимпиады.

Знаменосцем украинской команды выступает 48-летний стрелок Николай Мильчев, для которого Игры в Рио четвертые в спортивной карьере. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Украинец является олимпийским чемпионом Сиднея-2000.

Отметим, что украинские олимпийцы одеты в парадную форму, которая совместно разработана Национальным олимпийским комитетом и компанией "Peak Sport" по дизайну известного украинского модельера Андре Тана.

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках церемонии открытия Олимпиады состоялось масштабное шоу-представление.