Пеле не будет зажигать олимпийский огонь на Играх в Рио

Легендарный бразильский футболист Пеле не сможет принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр по состоянию здоровья, сообщает BBC.

Ожидалось, что 75-летний футболист зажжет олимпийский факел, как до него это делали многие другие великие спортсмены.

Трехкратный обладатель Кубка мира страдает от мышечных болей, а в начале года ему была сделана операция на тазобедренном суставе.

"Мое здоровье физически не позволяет мне принять участие в церемонии, - сказал Пеле. - Лишь Бог важнее моего здоровья. В моей жизни были переломы, операции, боли, госпитализации, победы и поражения. И я всегда уважал своих поклонников".

При этом, Пеле добавил, что это его собственное решение.

По словам представителя легендарного футболиста, теперь Пеле надеется посетить церемонию закрытия Олимпиады в Рио.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 августа, на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоится торжественная церемония открытия XXXI Олимпийских Игр. Начало мероприятия - 02:00 по киевскому времени.