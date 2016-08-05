"Город беспокойства": СМИ рассказали о проблемах, с которыми можно столкнуться в "олимпийском" Рио

Об этом пишет Ярослава Шумик в блоге ТСН.

"Побывав в Рио-де-Жанейро в прошлом году в октябре, я хорошо знала, куда еду на Олимпийские игры. Не до города праздника, карнавала и пляжей. А до города проблем с трафиком (я бы сказала, больших проблем из-за отсутствия разветвленной системы метро), в город опасных улиц в любое время суток и специфического местного менталитета... И хотя иллюзий никаких не было, все же за два дня пребывания в олимпийском городке организаторы умудрились значительно превысить мои и так значительные ожидания относительно количества проблем", - пишет Шумик.

Это третьи Олимпийские игры, на которых работает журналистка, но такое она увидела впервые. По ее словам, официальное "медиасело" оказалось недостроенным. Хотя продано было 100% номеров.

"Рядом с нашим корпусом все еще работают строители. На подъезде к входу в поселок куча строительного мусора, который впоследствии просто закрыли забором – чтобы меньше было видно. Но мусор остался", - пишет Шумик.

Также, по словам автора, проблемой в Рио является языковой барьер.

"Иностранцам, которые не знают португальского – к которым относимся и мы, - в Рио очень сложно. Если удается хотя бы с волонтерами поговорить на английском, то это счастье! Испанский тоже не сильно помогает. Но, и здесь не все просто. Даже если волонтеры говорят на английском и показывают дорогу, или что объясняют – это не означает, что они знают верную информацию", - пишет автор.

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"На днях наша съемочная группа и еще десяток международных журналистов именно через совет волонтера добиралась до одной из арен более двух часов, хотя ехать туда максимум полчаса. Причем эту информацию – которая, скорее всего, окажется неправильной – ты получаешь с широкой бразильской улыбкой", - добавила журналистка.

По ее словам, у бразильцев фактически отсутствует понимание времени.

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"Организованные европейцы и представители США или Канады, которые привыкли жить по расписанию, а особенно это касается журналистов, которые живут в режиме дедлайна, здесь в Рио понемногу седеют из-за фактического отсутствия понимания времени у бразильцев", - пишет журналист.