МОК запретил создавать GIF-файлы из материалов Олимпиады

Как передает BBC, новые правила были утверждены еще в мае 2015 года, однако СМИ обратили на них внимание только сейчас.

"Использование материалов Олимпиады, переделанных в графические анимированные изображения в таких форматах, как GIF (GIFV), GFY и WebM, а также короткие ролики, например, в Vine и других сервисах, категорически запрещено", - говорится в документе.

Запрещены также трансляции из олимпийских объектов с помощью таких сервисов прямых видеотрансляций, как Periscope.

Создание и распространение "живых фотографий", собранных из нескольких последовательных кадров, с крупных мероприятий стали в последнее время масштабной проблемой для правообладателей, в том числе благодаря огромной популярности такого формата в соцсетях.

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Отмечается, что в октябре 2015 года "Твиттер" заблокировал аккаунты, которые рассказывали о матчах Национальной футбольной лиге США с помощью анимированных изображений.

Олимпийские игры, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, официально начнутся в пятницу с церемонии открытия на стадионе "Маракана".

Спортсмены из 206 стран и команда беженцев будут соревноваться в 28 видах спорта.