В Рио арестовали марокканского боксера за домогательства к женщинам в Олимпийской деревне
19:17, 05 августа 2016Рио-2016
682
Бразильская полиция арестовала боксера сборной Марокко по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам в Олимпийском поселке в Рио-де-Жанейро.
REUTERS
Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на ВВС.
По данным следствия, 3 августа спортсмен напал на двух бразильских горничных, которые работали в Олимпийском поселке.
22-летний Хассан Саада вызвал в номер горничных и начал к ним приставать.
Читайте такжеЛегенды, звезды, личности: топ-20 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде
Суд вынес постановление о задержании спортсмена на 15 дней для проведения расследования.
При этом первый бой Саади против спортсмена из Турции должен был пройти в субботу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter