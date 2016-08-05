В Рио арестовали марокканского боксера за домогательства к женщинам в Олимпийской деревне

Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на ВВС.

По данным следствия, 3 августа спортсмен напал на двух бразильских горничных, которые работали в Олимпийском поселке.

22-летний Хассан Саада вызвал в номер горничных и начал к ним приставать.

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Суд вынес постановление о задержании спортсмена на 15 дней для проведения расследования.

При этом первый бой Саади против спортсмена из Турции должен был пройти в субботу.