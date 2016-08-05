На Олимпиаде-2016 установлен первый мировой рекорд

В квалификации турнира по стрельбе из лука южнокореец Вучжин Ким выбил 700 очков, что на одно очко больше прежнего рекорда.

Второе место в квалификции занял американец Брэди Эллисон (690 очков), третье — итальянец Давид Паскуалуччи (685 очков).

Украинец Виктор Рубан с 663 очками занял 25-е место. В 1/32 финала он сразится с индонезийцем Хендрой Пуналой. Соревнования пройдут 8-9 августа.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 августа, на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоится торжественная церемония открытия XXXI Олимпийских Игр. Начало мероприятия - 02:00 по киевскому времени.