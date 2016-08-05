Чего вы ожидаете от украинской сборной на Олимпиаде в Рио? - опрос УНИАН

16:07, 05 августа 2016
Рио-2016
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Уже сегодня в бразильском Рио-де-Жанейро официально стартуют очередные Летние Олимпийские игры, и сборная Украины готовится побороться за медали.

Олімпійська збірна України готуєтсья поборотися за медалі / Фото УНІАН

УНИАН предлагает своим читателям поделиться своими ожиданиями относительно результатов украинской национальной сборной на Олимпиаде в Рио.

Как сообщал УНИАН, Летние олимпийские игры-2016 официально стартуют в Рио-де-Жанейро уже 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Украина начнет выступление на Олимпиаде в Рио 5 августа еще до официальной церемонии открытия - с квалификации в турнире по стрельбе из лука.

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