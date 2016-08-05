Чего вы ожидаете от украинской сборной на Олимпиаде в Рио? - опрос УНИАН
16:07, 05 августа 2016Рио-2016
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Уже сегодня в бразильском Рио-де-Жанейро официально стартуют очередные Летние Олимпийские игры, и сборная Украины готовится побороться за медали.
Олимпийская сборная Украины готовится побороться за медали / Фото УНИАН
УНИАН предлагает своим читателям поделиться своими ожиданиями относительно результатов украинской национальной сборной на Олимпиаде в Рио.
Как сообщал УНИАН, Летние олимпийские игры-2016 официально стартуют в Рио-де-Жанейро уже 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.
Украина начнет выступление на Олимпиаде в Рио 5 августа еще до официальной церемонии открытия - с квалификации в турнире по стрельбе из лука.
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