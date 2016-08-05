Церемония открытия Олимпиады: время начала, где смотреть

Сегодня, 5 августа, на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоится торжественная церемония открытия XXXI Олимпийских Игр.

Начало мероприятия запланировано на 20:00 по местному времени. В связи с разницей часовых поясов, в Украине в это время наступит 6 августа. Соответственно, старт церемонии состоится в 02:00 по киевскому времени.

Читайте такжеСтало известно, под каким номером выйдет Украина на парад открытия Олимпийских игрВ прямом эфире церемонию открытия Олимпиады в Рио можно будет посмотреть на телеканале UA:Перший (прежние названия - УТ-1, "Первый Национальный"). Начало трансляции - 01:55.

Для тех, кто в это время не сможет посмотреть церемонию, 6 августа в 09:00 на этом же канале будет демонстрироваться повтор события.

Напомним, церемония открытия Олимпиады будет включать в себя специальное шоу, а также торжественный выход спортсменов на стадион. Ожидается, что мероприятие по всему миру посмотрят около трех миллиардов человек.