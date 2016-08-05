В Одессе отметили старт Олимпийских Игр в Бразилии (фото)
15:06, 05 августа 2016Рио-2016
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Сегодня под стенами Одесской областной госадминистрации состоялась торжественная церемония поднятия флагов Украины и Национального Олимпийского комитета.
Одесса присоединилась к празднованию страрта Олимпийских Игр / 048.ua
Церемонию посетил один из старейших олимпийцев города и страны – Юрий Никандров. Впервые он выступил на Олимпийских Играх в Финляндии в 1952 году, передает 048.ua.
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Таким образом Одесса присоединилась к празднованию страрта Олимпийских Игр в Рио-Де-Жанейро.
Церемонию посетил один из старейших олимпийцев города и страны – Юрий Никандров / 048.ua
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