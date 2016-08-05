Rio2016: олимпийская деревня в Рио выглядит как современный жилой район
14:39, 05 августа 2016Рио-2016
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Олимпийская деревня в Бразилии в основном напоминает современный городскрой спальный район, что, по сути, так и есть.
На территории олимпийского поселка среди пальм пролегают тротуары / скриншот с записи
Спортсмены поселились в квартирах многоэтажек. На балконах развеваются национальные флаги, среди которых есть и флаг Украины, сообщает корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который находится в Рио.
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На территории олимпийского поселка среди пальм пролегают тротуары, также есть фонтан.
Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.
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