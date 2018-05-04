Приключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)

Мы будем обновлять видеоблог УНИАН от Кирилла Стадниченко ежедневно, а то и по несколько раз в сутки - максимально оперативно по мере поступления свежих результатов, подробностей и интервью. Так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не упустить.

Отметим также, что время в далеком Рио-де-Жанейро отличается от киевского на шесть часов - когда у нас полдень, у них только шесть утра.

8 августа. Третий игровой день в Рио оказался более удачным для украинских спортсменов. В активе нашей страны теперь две олимпийские награды - вторую принесла саблистка Ольга Харлан.

Нашему Кириллу посчастливилось присутствовать во время "бронзового" поединка украинки с француженкой Манон Брюне. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу нашей спортсменки.

Сразу после поединка Ольгу Харлан поздравили с победой ее тренер и глава НОК Украины Сергей Бубка.

Потом, несмотря на усталость, украинка подошла к зрительской трибуне, где за нее болели близкие и партнеры по сборной Украины, поблагодарить за поддержку.

Наш корреспондент порадовал замечательной новостью из Рио: стрелок Сергей Кулиш получил для Украины первую медаль на Олимпиаде. Более того, он обошел россиянина, который оказался на третьем месте.

Сейчас Украина с одной серебряной медалью занимает двадцатое место в медальном зачете Олимпиады-2016.

По завершении второго игрового дня Олимпийских игр в Рио наш Кирилл подводит итоги соревнований, в частности, и для нашей сборной.

По итогам второго игрового дня в Рио в лидеры общего рейтинга вышли американцы.

В то же время Кирилл констатирует, что, к сожалению, сборная Украины выступила в этот день не очень удачно, завершив часть своих выступлений в стрельбе, дзюдо, боксе и парном теннисе.

Будем продолжать болеть за наших спортсменов в Рио и надеяться, что дальше выступления наших олимпийцев будут более результативными.

Кстати, вот календарь третьего игрового дня Олимпиады в Рио.

7 августа. ​Кроме спортивных событий наш Кирилл посетил и Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро.

Наш спецкор отмечает, что парк получился современным и компактным. Здесь расположены основные спортивные сооружения, а также происходит половина спортивных соревнований. В целом в олимпийском парке находятся 9 арен.

Кроме того, здесь для зрителей, которым посчастливилось попасть на Олимпиаду, представлены некоторые виды развлечений, а также можно купить сувениры, еду и напитки.

Как мы можем видеть, пока что наш Кирилл очень хорошо себя чувствует в Рио.

Олимпийская чемпионка Афин 2004 Елена Костевич заняла 28 место и не попала в финал соревнований. В зале волонтеры оказались как никогда внимательны и запретили снимать соревнования.

Для журналистов выделили отдельный транспорт, который будет отвозить их к месту проведения соревнований. Это обычные автобусы, которые ездят по всему городу. Относительно дорог, то можно заметить сходство на дороги в Украине во время Евро-2012, когда ремонтировали только важнейшие пути.

МОК оригинально позаботился о представителях СМИ, освещающих Олимпиаду. Организаторы Игр всегда готовят подарки журналистам. В этом году они подарили рюкзак с эмблемой Олимпиады-2016. Сюрпризом стало наполнение сумки – спрей от комаров.

6 августа.

Тяжелоатлетка Юлия Паратова осталась без медали Игр-2016. Наша спортсменка заняла 4-е место в рывке, но не справилась со штангой и показала очень низкий результат в толчке.

Рио известен на весь мир как город бандитов и криминала, но пока здесь можно наблюдать лишь Олимпийские страсти. Случай со стрельбой на стадионе "Маракана", которая произошла сегодня днем, мог быть обычной операцией полиции, которая не касается Олимпиады.

Уже начались олимпийские соревнования, уже известны первые имена обладателей медалей. Кирилл же еще под впечатлением от церемонии открытия, которая запомнилась не только красочным и интересным шоу от принимающей стороны, но и крайне жесткими мерами безопасности. К счастью, все попытки "троллинга" окружающих репортеров и охраны закончились для него благополучно.

5 августа. Итак, нашему проводнику в Рио Кириллу Стадниченко посчастливилось побывать на церемонии открытия Олимпийских игр-2016. Поэтому, он сразу поспешил поделиться своими эмоциями с читателями УНИАН.

По его словам, организаторы и режиссеры подготовили замечательное шоу. Открыли праздник душевными номерами и исполнением гимна Бразилии. На трибунах все зрители также находились в ожидании парадного прохода участников Олимпийских игр, в том числе украинской сборной.

Перед началом официальной церемонии открытия возле стадиона собралась большая очередь журналистов, которым посчастливилось увидеть и запечатлеть это событие. Рядом расположены обычные жилые дома, жители которых могут почувствовать атмосферу праздника, не выходя из квартиры. Возле стадиона обеспечены повышенные меры безопасности.

В Рио в день открытия Олимпиады выглянуло солнце и температура достигла +30. В воздухе летают вертолеты, повышенный уровень безопасности. Люди, которые были на предыдущих Олимпийских играх, рассказывают, что нужно приехать очень рано, чтобы таки попасть на церемонию открытия. Сейчас в Рио уже решили ряд проблем, таких как плохой интернет и огромные очереди.

Как отмечает наш "агент" в Бразилии, Рио - чудесный город, где хорошо и спокойно, однако это можно сказать лишь о территории олимпийских объектов. О других частях города ходят страшные легенды.

Главными источниками этих страшилок являются фотографы. Они рассказывают о возможных ограблениях, избиениях и других неприятностях, которые могут коснуться работников СМИ. В целом же, Рио выглядит весьма дружески настроенным, и есть надежда, что с официальным началом Олимпиады ситуация с безопасностью станет лучше.

4 августа. Немного отдохнув, Кирилл отправился на разведку по олимпийское деревне.

По традиции в Олимпийской деревне работает специализированный магазин, который предлагает широкий спектр различных олимпийских сувениров. В магазине можно купить мягкие игрушки, талисманы Игр, футболки, чашки, значки, рюкзаки, ручки и многое другое. Стоит отметить, что цены для украинского болельщика очень даже кусаются.

В целом олимпийская деревня в Бразилии напоминает обычный спальный район, что, по сути, так и есть.

Так выглядит олимпийская деревня в Рио, где живут спортсмены-олимпийцы, в том числе и украинская сборная. Условия здесь достаточно скромные. На территорию, где непосредственно живут спортсмены, посторонним людям так просто попасть нельзя, ведь это самое охраняемое место в Бразилии.

Побывал УНИАН и в пресс-центре Рио, где около 20 тысяч журналистов со всего мира испытывают проблемы уже в первые дни работы в столице Игр: от нехватки информации до отсутствия качественного Интернета.

3 августа. По первым впечатлениям УНИАН, хотя в Бразилии сейчас зима, здесь даже ночью температура держится в районе 20 градусов тепла. При этом цены в магазинах Рио на порядок выше киевских. В то же время пока что единственным недостатком в Рио спецкорр УНИАН отмечает наличие комаров.

Кирилл сразу же заселился в свою "штаб-квартиру" в Рио-де-Жанейро – пусть и не в самом престижном районе города, но зато безопасном.

Поздно вечером, почти после двух суток в пути, наш "агент" прибыл в Рио. Уставший, но с боевым настроем - все ради того, чтобы доставлять нашим читателям самые свежие новости прямо из Рио.

2 августа. Специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко вылетел в Бразилию, на протяжении ближайших трех недель УНИАН будет рассказывать обо всех олимпийских и около олимпийских новостях из самого сердца Игр - Рио-де-Жанейро.