Сборная США по баскетболу на Олимпиаде поселилась в роскошном круизном лайнере (фото)
Баскетболисты смогут безлимитно пользоваться ресторанами, казино, салоном красоты, тренажерный зал и бассейном.
Сборная США по баскетболу во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро будет жить в фешенебельном круизном лайнере "Silver Cloud", сообщает The Daily Mail.
В отличии от всех остальных спортсменов, которые поселились в Олимпийской деревне, баскетболисты-миллионеры из НБА смогут наслаждаться всеми преимуществами роскошной жизни. На лайнере есть рестораны, казино, салон красоты, тренажерный зал, бассейны и другие объекты, необходимые для подготовки и восстановления к матчам.
Напомним, сборная США привозит на Олимпийские Игры профессиональных спортсменов, начиная с 1992 года. Команда стала чемпионом Олимпиады в 1992, 1996, 2008 и 2012 году.
Олимпийский баскетбольный турнир в Рио-де-Жанейро начнется 6 августа. В своем первом матче сборная США сыграет с Китаем.