Rio2016: УНИАН в олимпийской деревне

Условия здесь достаточно скромные, сообщает собственный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который находится в Рио.

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На территорию самой деревни посторонним людям так просто попасть нельзя, поскольку это наиболее охраняемое место в Бразилии.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 официально стартуют в Рио-де-Жанейро уже 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Сегодня в 20 часов по бразильскому времени (6 августа в 2 ночи по киевскому) в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" торжественно откроются Игры ХХХІ Олимпиады. Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-й из 207 стран-участниц.