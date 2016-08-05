В преддверии старта Рио-2016 прошла эстафета Олимпийского огня (фоторепортаж)

Об этом сообщил НОК на своей странице в Facebook.

Данное событие уже прокомментировал Бубка, отметив, что для него это большая честь.

"Всю свою жизнь я посвятил спорту. Держать в руках олимпийский символ и нести олимпийский огонь – неповторимые ощущения. Верю, что наши спортсмены здесь, в Рио-де-Жанейро, порадуют всю Украину высокими достижениями", - отметил Бубка.

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Вечером олимпийский огонь добрался до олимпийского городка в Рио, где состоялись поздравительная церемония.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 20 часов по бразильскому времени (6 августа в 2 ночи по киевскому времени) в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" торжественно откроются Игры ХХХІ Олимпиады. Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-й из 207 стран-участниц.