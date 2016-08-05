Рио-2016: футбольный турнир начался с феерии в матче Нигерии и Японии

Вчера в Рио-де-Жанейро стартовал футбольный турнир среди мужских команд. Состоялись матчи 1-го тура группового этапа соревнований.

Главный фаворит турнира сборная Бразилии не смогла обыграть команду ЮАР. Также вничью завершила матч сборная Германии, которая потеряла очки в игре с Мексикой.

Самый яркий матч состоялся в группе В, где Нигерия и Япония забили на двоих девять мячей.

Группа А:

Иран - Дания - 0:0 (0:0)

Бразилия - ЮАР - 0:0 (0:0)

Группа В:

Швеция - Колумбия - 2:2 (1:1)

Голы: Ишак (43), Аждаревич (62) - Теофило Гутиеррес (17), Пабон (75)

Нигерия - Япония - 5:4 (3:2)

Голы: Садик (6), Этебо (10, 42, 52, 66) - Короки (9, с пенальти), Минамино (12), Асано (70), Сузуки (90+5).

Группа С:

Мексика - Германия - 2:2 (0:0)

Голы: Перальта (52), Пицарро (60) - Гнабри (58), Гинтер (78).

Фиджи - Южная Корея - 0:8 (0:1)

Голы: Рю Син-ву (32, 63, 90+3), Вон Чан-ун (62, 63), Сон Хен-мин (72, с пенальти), Сук Хен-Джун (77, 90).

Группа D:

Гондурас - Алжир - 3:2 (2:0)

Голы: Киото (13), Перейра (33), Лозано (79) - Бендебка (68), Бунеджах (85).

Португалия - Аргентина - 2:0 (0:0)

Голы: Пасиенсиа (6), Пите (84).

Следующий игровой день турнира пройдет 7 августа.