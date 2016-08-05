Врачи разрешили Пеле зажечь олимпийский огонь на открытии Олимпиады

Соответствующей просьбой к спортсмену обратилисьпрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман, передает Lenta.ru.

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В 2012 году Пеле имплантировали эндопротез тазобедренного сустава. Однако у футболиста сохранялись болевые ощущения, и в декабре 2015 года в США ему провели еще одну операцию по восстановлению эндопротеза. Сейчас 75-летний спортсмен не может передвигаться без трости.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) остается рекордсменом по числу побед в чемпионате мира по футболу - он трижды выигрывал мундиаль (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года пройдет 5 августа на стадионе "Маракана". Игры завершатся 21 августа.