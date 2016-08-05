РиоНаш: корреспондент УНИАН пробрался в главный город мира на ближайшие 3 недели!

Это – Кирилл. Он двое суток жил в самолетах, чтоб добраться до Бразилии. Привез с собой два чемодана репеллентов, так как не хочет раньше времени – до церемонии закрытия Олимпийских Игр-2016 – стать жертвой вируса Зика. Кирилл будет кормить диких обезьян, брать интервью у знойных бразильских болельщиц, поддерживать украинских спортсменов, преследовать наших болельщиков, прибывших в Южную Америку – в общем, будет стараться выжить в условиях суровой бразильской зимы, чтоб рассказать нашим читателям о том, что такое Олимпиада глазами болельщика.

Специально для Олимпиады Кирилл научился делать селфи и записывать видео на мобильный телефон (поэтому, не судите его строго – будет расти на наших глазах), прошел курсы по выживанию в плену у наркобаронов и выяснил, как выглядят пираньи. Мы надеемся, что эти навыки помогут ему сохранить основные функции организма до победного конца и показать нам, что там, за 11 тысяч километров от Киева, происходит.

Смотрите интервью украинских звёзд спорта, записанные сразу же после их побед и поражений на Олимпиаде, пробуйте бразильскую еду, оценивайте достопримечательности Рио, молитесь у знаменитой статуи Христа за успех нашей сборной и ощущайте атмосферу Олимпиады вместе с УНИАН! Кирилл нам покажет.

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