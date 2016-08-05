Стало известно, под каким номером выйдет Украина на парад открытия Олимпийских игр

Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-й из 207 стран-участниц, передает Национальный олимпийский комитет.

"Парад стран-участниц будет проходить по португальскому алфавиту, Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-ю из 207 стран-участниц. По традиции, откроет парад Греция, где были основаны Олимпийские игры, а закроют хозяева Игр бразильцы", - говорится в сообщении.

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Праздничная церемония продлится более 3 часов и, кроме театрального действа, включает традиционные элементы: парад стран-участниц, зажжение Олимпийского огня, поднятие Олимпийского флага, клятвы спортсмена, тренера, судьи, исполнение Олимпийского гимна.

Ранее УНИАН сообщал, что флаг Украины на открытии Олимпиады-2016 будет нести стрелок Николай Мильчев.