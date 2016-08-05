Сегодня Украина начнет соревнования на Олимпийских играх в Рио

Сегодня на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут первые спортивные соревнования. В программе дня квалификация в турнире по стрельбе из лука.

Соревнования среди мужчин начнутся в 15:00 по киевскому времени. Украину на них представляет 35-летний харьковчанин Виктор Рубан, который становился бронзовым призером Олимпиады-2004 и Олимпийским чемпионом Олимпиады-2008.

Рубан также участвовал в Играх-2012, но в индивидуальных соревнованиях Читайте такжеВ Рио-де-Жанейро начались первые соревнования на Олимпийских играх-2016вылетел на стадии четвертьфинала.

После мужских соревнований пройдет аналогичная квалификация среди женщин. Здесь Украину представляют сразу три спортсменки - 23-летняя Вероника Марченко, 21-летняя Анастасия Павлова и 23-летняя Лидия Сиченикова.

Кроме того, в 19:00 по киевскому времени Марченко, Павлова и Сиченикова начнут выступление в квалификации в командном разряде среди женщин.

Отметим, что данная квалификация определяет места лучников в сетке основного турнира, который будет проходить по системе на выбывание. По итогам сегодняшних соревнований ни один из спортсменов не потеряет шансы на медали.

Как сообщал УНИАН, открытие Олимпийских Игр 2016 года состоится в ночь с 5 на 6 августа на бразильском стадионе "Маракана". Церемония начнется в 02:00 по киевскому времени.