Рио-2016: Украинец Марченко во втором раунде теннисного турнира может встретиться со знаменитым испанцем Надалем

Единственный представитель Украины на олимпийском теннисном турнире в Рио-де-Жанейро Илья Марченко узнал имя своего соперника по первому раунду соревнований. Им стал итальянец Андреас Сеппи, занимающий 74-ю строчку мирового рейтинга.

В случае успеха, во втором раунде Марченко может встретиться со знаменитым испанцем Рафаэлем Надалем, который проведет свой первый матч в Рио с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Читайте такжеЗнаменитый теннисист Надаль сыграет на Олимпиаде, несмотря на травмуТакже отметим, что первая ракетка мира Новак Джокович начнет турнир с матча против аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Британец Энди Маррей встретится с сербом Виктором Троицки.

В женских одиночных соревнованиях Украину представляют Элина Свитолина, которая посеяна под 15-м номером, и Леся Цуренко. Первый соперник Свитолиной - немка Андреа Петкович, 30-я ракетка мира. Цуренко начнет турнир с матча против француженки Кристины Младенович, 38-й в рейтинге WTA.

Читайте такжеЛегенды, звезды, личности: топ-20 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде Лучшая теннисистка последних лет Серена Уильямс на первом этапе турнира сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой. Матч между Свитолиной и Уильямс возможен уже в третьем раунде.

В мужском парном разряде единственный украинский дуэт Ильи Марченко и Дениса Молчанова встретится с итальянцами Фабио Фоньини и Андреасом Сеппи.

В женском парном разряде Элина Свитолина и Ольга Савчук сыграют с шестыми сеяными чешками Андреа Главачковой и Луцией Градецкой. Сестры Людмила и Надежда Киченок начнут турнир матчем с китаянками Сюй Ифань и Чжэн Сайсай.