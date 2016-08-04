Прыжок в спортивной гимнастике после Олимпиады-2016 может быть назван в честь украинца (фото)

Технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) рассмотрит пять новых элементов в спортивной гимнастике, чтобы после Олимпиады-2016 присвоить каким-то из них имена спортсменов. Об этом сообщает официальный сайт FIG.

Среди элементов присутствует опорный прыжок, который может быть назван в честь украинского гимнаста Игоря Радивилова. Если спортсмен повторит Читайте такжеГимнаст Радивилов: "В Рио хочу повторить свой олимпийский успех Лондона-2012"его во время Олимпиады-2016, прыжок получит имя The Radivilov.

Суть прыжка в том, что после него гимнаст делает в воздухе три кувырка, после чего опускается на землю. Отмечается, что в гимнастике уже 30 лет существует схожий элемент под название The Roche - в нем на один оборот в воздухе меньше, чем в The Radivilov.

Напомним 23-летний Игорь Радивилов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне. Соревнования на Олимпиаде он начнет 6 августа.