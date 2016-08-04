Видеоблог Олимпиады: УНИАН прилетел в Рио

Таким образом, на протяжении ближайших трех недель УНИАН будет рассказывать обо всех олимпийских и около олимпийских новостях из самого сердца Игр - бразильского Рио-де-Жанейро.

Уже совсем скоро УНИАН расскажет своим читателям об успехах наших олимпийцев в Рио, поделится эксклюзивными интервью и многими другими интересными моментами.

Спецкорреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко уже прибыл в Бразилию почти после двух суток в пути – все ради того, чтобы доставлять нашим читателям самые свежие новости прямо из Рио.

УНИАН уже успел заселиться в свою квартиру в Рио-де-Жанейро – пусть и не в самом престижном районе города, но зато безопасном.

По первым впечатлениям УНИАН, хотя в Бразилии сейчас зима, здесь даже ночью температура держится в районе 20 градусов тепла.

Также отмечается, что цены в магазинах Рио на порядок выше киевских.

При этом пока что единственным недостатком в Рио УНИАН отмечает наличие комаров.

Как сообщал УНИАН, Летние олимпийские игры-2016 официально стартуют в Рио-де-Жанейро уже 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Однако первые соревнования на Олимпийских играх-2016 начались еще вчера, 3 августа – с футбольного матча между женскими сборными Швеции и ЮАР.

Кроме того, 5 августа, накануне официального открытия Олимпиады, пройдет предварительная стадия соревнований по стрельбе из лука.