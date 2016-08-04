Форвард "Динамо" Теодорчик стал игроком бельгийского "Андерлехта"

Киевское "Динамо" отдало в аренду в бельгийский "Андерлехт" своего польского форварда Лукаша Теодорчика, сообщает официальный сайт украинского клуба.

По условиям договора, Теодорчик проведет в "Андерлехте" сезон 2016/17.

Футболист уже вылетел в Брюссель, где после прохождения медосмотра подпишет все необходимые документы.

Напомним, Теодорчик пришел в "Динамо" из польского "Леха" летом 2014 года. За два сезона в киевском клубе он сыграл 42 матча и забил 16 голов.

По итогам сезона 2015/16 "Андерлехт" занял третье место в чемпионате Бельгии, остав от чемпиона "Брюгге" на 9 очков.