Форвард "Динамо" Теодорчик стал игроком бельгийского "Андерлехта"
13:21, 04 августа 2016Рио-2016
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Польский форвард отправился в Брюссель на правах годичной аренды.
Теодорчик стал игроком "Андерлехта" / Н.Плужник
Киевское "Динамо" отдало в аренду в бельгийский "Андерлехт" своего польского форварда Лукаша Теодорчика, сообщает официальный сайт украинского клуба.
По условиям договора, Теодорчик проведет в "Андерлехте" сезон 2016/17.
Футболист уже вылетел в Брюссель, где после прохождения медосмотра подпишет все необходимые документы.
Напомним, Теодорчик пришел в "Динамо" из польского "Леха" летом 2014 года. За два сезона в киевском клубе он сыграл 42 матча и забил 16 голов.
По итогам сезона 2015/16 "Андерлехт" занял третье место в чемпионате Бельгии, остав от чемпиона "Брюгге" на 9 очков.
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