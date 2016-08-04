Украинские спортсмены подыграли пропагандистам из РФ, рассказав о "незаслуженной" дисквалификации россиян с Олимпиады

Украинские легкоатлеты остались недовольны решением Международной федерации легкой атлетике (IAAF) и Международного олимпийского комитета (МОК) насчет отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио. Об этом они заявили в интервью телеканалу "Россия 24".

Журналисты российского пропагандистского канала оказались в одном самолете с сборными России и Украины. Восьмиминутный сюжет с участием украинских спортсменов был записан в аэропорту и воздушном судне.

В частности, украинская спринтерша Наталия Погребняк, парень которой выступает в сборной России по легкой атлетике, заявила, что ее мечтой была их совместная поездка на Олимпиаду-2016. Как уточнили журналисты телеканала, речь идет о Дмитрии Сорокине, который якобы никогда не употреблял допинг, но наказан вместе с остальными.

"Это какие-то двойные стандарты существуют, потому что как-то несправедливо смотрится, что в той же команде США люди, которые уже отбывали наказание, едут на Олимпийские игры и участвуют, а чистые русские спортсмены не могут принять участия", - заявила она.

Украинская бегунья Елизавета Брызгина, которая в 2013 году после соревнований в Москве была дисквалифицирована за допинг, также считает, что дисквалификация команды РФ с Олимпиады несправедлива.

"Это несправедливо, несправедливо с большой буквы, так не должно быть, конечно. Если правила есть, то они должны быть для всех. Очень обидно и жалко ребят, все понимают, что это, наверное, чистая политика во всех отношениях", - сказала она.

По мнению бегуньи на 400 метров с барьерами Алены Колесниченко, всемирные федерации должны были рассмотреть каждый случай с дисквалификацией отдельно.

"Это нечестно, отбирать [участие] у всех. Если же есть у кого-то какая-то проблема, то пусть они решают. Каждый случай — это отдельный случай. Нечестно всех спортсменов дисквалифицировать, - заявила она.

Кроме того, мнение спортсменок поддержал старший тренер сборной Украины Константин Рурак: "Не едут люди, которые в России не были наказаны, получается очень обидно".

Еще одна бегунья на 400 метров Виктория Ткачук считает, что российские атлеты поплатились за свою силу: "Ну, конечно, русские атлеты очень сильные, и поэтому [их] выбивают из строя соперники. Это расстраивает".

Свое сочувствие россиянам выразила бегунья Наталия Строгова: "Надеялись до последнего, что все-таки допустят, хотя бы большую часть команды допустят. Я считаю, что Олимпийские игры для спортсмена — это может быть один раз в жизни, а тут очень много топовых спортсменов сейчас не едут. Я не представляю, как им было". Кроме того, дисквалификацию сборной России не поддержали в сборной Украины по тяжелой атлетике.

Старший тренер Валентин Михайлов надеется, что подобное больше не повторится: "Всех жалко, всех до одного, все ребята работали. Очень большой труд заложен спортсменами и не реализован. Это самое обидное для любого спортсмена и тренера, и всех руководителей. Действительность ну очень парадоксальная, и желательно, чтобы она не повторялась".

Ранее глава НОК Украины Сергей Бубка также выступал против дисквалификации сборной России по легкой атлетике, а накануне голосования МОК за полное остранение команды РФ с Олимпиады-2016 появилась информация, что Бубка полностью поддерживает Россию.

IAAF отстранила легкоатлетов из РФ от международных соревнований 13 ноября. В июле организация отклонила отдельные заявки спортсменов на участие в Играх в связи с их причастностью к допинговой системе в российской легкой атлетике.