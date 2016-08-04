Организаторы Олимпиады в Рио продали около 79% билетов

Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на The Wall Street Journal.

По темпам реализации Игры-2016 уступают двум последним летним Олимпиадам – в Пекине и Лондоне было продано около 95 процентов билетов. В Сеуле-1988, Барселоне-1992, Атланте-1996 и Афинах-2004 было продано меньше 80 процентов билетов.

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Выручка организаторов от реализации билетов составляет 304 миллиона долларов, что составляет 95 процентов от намеченной цели.

Выручка организаторов Лондона-2012 была около 659 миллионов фунтов (872 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).