Организаторы Олимпиады в Рио продали около 79% билетов
03:04, 04 августа 2016Рио-2016
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Организаторы Олимпиады в Рио-де-Жанейро на 1 августа продали около 79 процентов из 6,1 миллиона билетов.
REUTERS
Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на The Wall Street Journal.
По темпам реализации Игры-2016 уступают двум последним летним Олимпиадам – в Пекине и Лондоне было продано около 95 процентов билетов. В Сеуле-1988, Барселоне-1992, Атланте-1996 и Афинах-2004 было продано меньше 80 процентов билетов.
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Выручка организаторов от реализации билетов составляет 304 миллиона долларов, что составляет 95 процентов от намеченной цели.
Выручка организаторов Лондона-2012 была около 659 миллионов фунтов (872 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).
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