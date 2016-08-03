В Рио-де-Жанейро начались первые соревнования на Олимпийских играх-2016

Сегодня, 3 августа, в Рио-де-Жанейро стартовала XXXI летняя Олимпиада.

В 19:00 по киевскому времени началось первое спортивное событие Игр - футбольный матч между женскими сборными Швеции и ЮАР. Встреча проходит на арене "Эстадио Олимпико Жоао Авеланж".

Кроме этой игры, сегодня в городах Рио-де-Жанейро, Манаус и Бразилиа состоятся еще пять футбольных матчей женских команд. Завтра в программе Олимпиады - мужские соревнования по футболу.

Кроме того, 5 августа, накануне официального открытия Олимпиады, пройдет предварительная стадия соревнований по стрельбе из лука.

Открытие Олимпийских Игр начнется на стадионе "Маракана" в ночь с 5 на 6 августа, в 02:00 по киевскому времени. Прямая трансляция события - на телеканале UA:Перший.