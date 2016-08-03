Знаменитый теннисист Надаль сыграет на Олимпиаде, несмотря на травму

Испанский теннисист Рафаэль Надаль примет на Олимпиаде, несмотря на травму запястья, сообщает официальный сайт Игр-2016.

Об этом 30-летний спортсмен заявил после вчерашней тренировки в Олимпийском теннисном центре Рио-де-Жанейро. Это занятие стало первым для испанца в рамках подготовки к Олимпиаде.

"Да, я поговорил со всей командой, и мы решили, что я буду играть. Поэтому, в ближайшее время я намерен усиленно тренироваться.

Ситуация с травмой не идеальная, но мой капитан Кончита Мартинес уверена, что у меня больше всех шансов принести положительный результат Читайте такжеФедерер не сыграет на Олимпиаде в Рио и пропустит остаток сезонадля своей страны. Поэтому, сегодня я тренировался шесть часов.

Запястье еще не восстановилось на 100%, но самое главное, что после тренировки рука чувствует себя не хуже, чем вчера", — сказал испанец.

Напомним, в одиночном разряде олимпийского теннисного турнира Надаль посеян под третьим номером. Выше него лишь серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.

Ранее допускалось, что испанец примет участие лишь в парном разряде теннисного турнира в Рио.

Надаль становился чемпионом Олимпиады-2008 в Пекине. На открытии Олимпиады-2016 он будет знаменосцем сборной Испании.