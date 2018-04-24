Украина олимпийская: без футбола, баскетбола и гандбола

Через два дня в Рио-де-Жанейро состоится открытие Олимпиады-2016, на которую заявлено более 200 украинских спортсменов - все они будут представлять страну в индивидуальных видах спорта. При этом, в командных видах Украина уже традиционно для себя участвовать не будет - увы, наши сборные по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу или водному полу были бесконечно далеки от поездки в Бразилию. УНИАН попробовал разобраться, почему сложилась такая ситуация.

Начиная с 1996 года, когда Украина впервые в качестве независимого государства принимала участие в Олимпиаде, на Игры от страны ездило всего три сборные в командных видах. В том самом 1996 году женская баскетбольная сборная Украины заняла на Играх в Атланте четвертое место, а женская волейбольная - 12-е. Спустя восемь лет женская команда Украины по гандболу добыла бронзу на Олимпиаде в Афинах - это участие до сих пор является последним для страны в командных видах спорта. Больше украинские команды на Игры не отправлялись. Не отправлялись, потому что не могли пройти квалификацию к турниру.

В чем особенность командных видов

Прежние баскетбольные, волейбольные и гандбольные успехи на Олимпиадах продиктованы еще советской системой подготовки спортсменов. Даже гандбольная "бронза" 2004 года вряд ли была бы возможной без фундамента, который в начале 90-х годов заложил знаменитый украинский специалист Игорь Турчин и которым спустя десятилетие умело распорядился другой ветеран тренерского цеха Леонид Ратнер.

После этого ни одна из сборных Украины всерьез не претендовала на Олимпиаду. На поверхности виднеются кадровые проблемы в командах, но за ними стояли и стоят организационные и финансовые трудности. В прошлом генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Александр Ларин также обращает внимание на главное отличие между индивидуальными и командными видами спорта: достигать успехов в командных видах без наличия выстроенной системы подготовки - от детского-юношеского до взрослого уровня - невозможно.

"В командных видах спорта результат зависит от выстроенной системы в значительно большей мере, чем в индивидуальных, - объясняет Ларин. - В индивидуальных видах спорта могут сойтись талантливый тренер с талантливым и трудолюбивым спортсменом, которые вопреки всем обстоятельствам дадут результат. В игровых видах спорта это невозможно, здесь в любом случае должна быть создана система. Но если государство не способствует развитию, если нет соответствующей инфраструктуры, то результата не будет. Точнее, он может быть дан на каком-то коротком отрезке. Но, как правило, этого всплеска командам не хватает, чтобы попасть на Игры".

Такой всплеск был в украинском баскетболе в начале текущего десятилетия, когда сборная Украины под руководством американского специалиста Майка Фрателло заняла шестое место на Евробаскете-2013 и впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира. Аналогичный успех на Евробаскете-2015 позволил бы Украине попасть в квалификационный олимпийский турнир, но к тому времени руководство ФБУ поменялось, Фрателло в национальной команде уже не было, и на чемпионате Европы "желто-синяя" сборная провалилась.

Ларин также отмечает проблему отсутствия в стране современной инфраструктуры, которая могла бы позволить проводить дома крупные международные турниры. За 25 лет независимости Украины множество спортивных сооружений пришли в упадок, а взамен появились лишь два больших государственных объекта, построенных к Евро-2012 - новый НСК "Олимпийский" и "Арена Львов". Вместе с тем, именно наличие инфраструктуры позволяет привозить в Украину большие соревнования, которые могут быть локомотивом массовости в отдельных видах спорта.

"Ребенок приходит на соревнования и видит людей, которые на самом высоком уровне показывают высокие результаты. После этого он сам хочет стать спортсменом - потому что это погружение в атмосферу, это сопричастность к большому спорту в качестве зрителя. Мы лишены этого", - констатирует экс-генеральный секретарь ФБУ.

"Государство должно создавать условия для развития. А у нас оно в большей степени занимается имитацией деятельности", - добавляет он.

Позиция Министерства

В Министерстве молодежи и спорта отсутствие Украины в командных видах спорта на Олимпиаде объясняют финансовыми причинами. По мнению замминистра Игоря Гоцула, неудачи украинских команд - это следствие экономических проблем в стране.

"Причины понятны и лежат исключительно в экономической плоскости. Индивидуальным видам спорта легче выживать даже в условиях стагнирующей экономики. Что касается командных видов спорта, то они требуют больших трат. Кроме того, здесь успех зависит не от одного человека, а от готовности целого коллектива. Соответственно, это и есть причиной того, что Украина сегодня не имеет мощных успехов в командных видах спорта. Это напрямую связано с экономической ситуацией в стране", - говорит Гоцул.

При этом, возникает вопрос: если на командные виды спорта требуется больше средств, нет ли их ущемления при распределении финансов? Ведь очевидно, что одно лишь попадание баскетбольной или волейбольной сборной на Игры может принести гораздо больший резонанс и спортивный престиж стране, чем медали в условной стендовой стрельбе.

По мнению Ларина, при финансировании приоритет действительно отдается индивидуальным видам спорта, так как в них более урожайный медальный зачет. "Такое отношение раздувают чиновники, которые начинают считать медали. Это все производные от советской системы", - считает спортивный функционер.

Гоцул опровергает такую приоритетность, хотя соглашается, что командные виды спорта, требующие больших средств, не имеют преференций перед индивидуальными. Как рассказал замминистра, финансирование различных видов не так давно стали высчитывать по специальной формуле. В ее основу заложены два показателя - успехи вида спорта на международной арене и его массовость. По этим показателям рассчитывается сумма, которую получит тот или иной вид спорта.

При этом, согласно формуле, массовость определяется не зрительском интересом к какому-либо виду спорта, а количеством детей, занимающихся им. Ожидаемо, наиболее массовым видом спорта в Украине является футбол, на втором месте - легкая атлетика. Среди командных видов за футболом следуют волейбол и баскетбол.

"Политика министерства состоит в том, что мы не можем и не будем отвечать за развитие какого-то конкретного вида спорта. Это не задание Министерства, это задание соответствующих федераций, которые с каждым годом получают все больше и больше полномочий. Наша задача - создавать условия в стране для развития вида спорта и обеспечивать равные правила игры для всех. Именно этим мы занимаемся", - подчеркнул замминистра.

Альтернатива не подходит

Альтернативный вариант для увеличения финансирования видов спорта с большой массовостью может быть создан с помощью сокращения выплат для видов, которые не приносят Украине ни медалей, ни престижа. Такой подход не новый для мирового спорта. Например, на зимней Олимпиаде в Сочи Нидерланды сделали ставку всего на один вид - конькобежный спорт, - и завоевали в нем 23 медали, включая шесть золотых. В других видах спорта на ОИ-2014 на счету Нидерландов всего одна бронзовая медаль.

Украина также могла бы пойти по этому пути, но к таким радикальным спортивным реформам в государстве явно не готовы. И хотя, как отмечает Гоцул, дискуссии на эту тему ведутся постоянно, Министерство намерено продолжать политику финансовой поддержки всех признанных виды спорта.

"Введение формульного расчета направлено, прежде всего, на то, чтобы мы больше финансировали тех, кто сильнее. С другой стороны, у нас есть ответственность и перед теми видами спорта, которые не получили широкого распространения. Мы должны определять приоритеты, но должны делать это очень осторожно, чтобы не сосредоточиться исключительно на высоких достижениях и не потерять те наработки и новые инициативы, а также национальные виды спорта, которые могут быть интересны нашим гражданам", - считает Гоцул.